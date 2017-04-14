Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Четыре станции метро на одной линии в Санкт-Петербурге закрыты из-за неисправного состава, сообщает петербургский метрополитен.
"Станции "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков" и "Ладожская" закрыты на вход и выход, а станция "Новочеркасская" закрыта только на вход. На станции "Новочеркасская" неисправный состав", - уточняется в сообщении.
Кроме того, закрыт переход между станциями "Достоевская" и "Владимирская". Как пояснили в метрополитене, это связано с большим количеством пассажиров на четвертой линии, где затруднено движение из-за неисправного состава.