Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Четыре станции метро на одной линии в Санкт-Петербурге закрыты из-за неисправного состава, сообщает петербургский метрополитен.

"Станции "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков" и "Ладожская" закрыты на вход и выход, а станция "Новочеркасская" закрыта только на вход. На станции "Новочеркасская" неисправный состав", - уточняется в сообщении.

Кроме того, закрыт переход между станциями "Достоевская" и "Владимирская". Как пояснили в метрополитене, это связано с большим количеством пассажиров на четвертой линии, где затруднено движение из-за неисправного состава.