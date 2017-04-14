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Получившего убежище в Финляндии карельского бизнесмена задержали в Испании

Происшествия
14 апреля, 12:06 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Василию Попову заочно предъявили обвинение по уголовному делу о продаже в Петрозаводске здания муниципального предприятия "Петропит" по заниженной стоимости и объявили в международный розыск в 2015 г.
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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Супруга обвиняемого в особо крупном мошенничестве карельского бизнесмена Василия Попова Анастасия Кравчук подтвердила ТАСС его задержание в Испании.

Попов в 2017 году получил политическое убежище в Финляндии, которая отказала России в его экстрадиции.

13 апреля источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил о задержании бизнесмена в Испании по запросу Интерпола. В карельском МВД, Следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что не располагают такой информацией.

"Пятого апреля Василию Попову вернули загранпаспорт в Финляндии и сняли запрет на выезд из страны. Седьмого апреля он вылетел на отдых в Испанию и на шестой день (пребывания в стране) его задержали в отеле. Он мне позвонил и сказал, что, по данным испанской полиции, находится в международном розыске", - добавила Кравчук.

По ее словам, Попов поехал на отдых с документами, которые позволяют ему свободно передвигаться по территории Евросоюза. Судебное разбирательство в отношении бизнесмена пройдет в Мадриде, уточнила жена Попова.

Дело Попова

В 2015 году Попову заочно предъявили обвинение по уголовному делу о продаже в Петрозаводске здания муниципального предприятия "Петропит" по заниженной стоимости и объявили в международный розыск. Фигурантами дела также являются жена Попова, экс-председатель Заксобрания Карелии Анастасия Кравчук, депутат карельского парламента Ольга Залецкая и бывший директор ТД "Ленторг" Александра Корнилова. Им предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2011 по 2014 год обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием чиновников мэрии Петрозаводска и должностных лиц управления Росреестра по Карелии приобрели по явно заниженной стоимости право на нежилое здание комбината школьного питания и участок под ним. При рыночной стоимости имущества, превышающей 61 млн рублей, оно было приобретено за 18,3 млн рублей. Ущерб городскому бюджету оценивается более чем в 42,7 млн рублей. Петрозаводский городской суд в январе 2016 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Кравчук, Залецкой и Корниловой, но пока не вынес решения.

Попов ранее избирался депутатом Заксобрания Карелии, горсовета Петрозаводска и главой Олонецкого района. Кроме того, он долгое время возглавлял карельское отделение партии "Яблоко" и Олонецкий молочный комбинат. С 8 марта 2015 года находился в Финляндии. Он заочно арестован городским судом Петрозаводска.

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