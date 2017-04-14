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Источник: ОНФ занимался поиском коррупционных схем в работе глав Удмуртии и Марий Эл

Происшествия
14 апреля, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Отмечается, что полученные материалы, содержащие сведения о расточительных бюджетных тратах и коррупционных схемах, направлялись в администрацию президента
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) собирали информацию о возможных коррупционных схемах в деятельности глав ряда регионов, в частности губернаторов Марий Эл и Удмуртии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник, близкий к руководству движения.

Ранее стало известно, что в отношении экс-главы Марий Эл Александра Соловьева и экс-главы Удмуртии Леонида Маркелова возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере.

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"В рамках антикоррупционного направления ОНФ проводил расследования деятельности руководства ряда регионов, в частности, Республик Марий Эл и Удмуртия. Полученные материалы, содержащие сведения о расточительных бюджетных тратах и коррупционных схемах, в том числе и семейных, направлялись в Администрацию президента", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе, 6 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Леонида Маркелова от должности главы Марий Эл по его просьбе. Спустя неделю, 13 апреля, стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки более чем в 235 млн рублей. По версии следствия, он получил взятку от учредителя птицефабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через главу телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.

Руководитель Удмуртии Александр Соловьев был отстранен от должности в связи с утратой доверия, 4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. По версии следствия, в 2014-2016 гг. Соловьев получил от организаций, строящих мосты через реки Кама и Буй, 139 млн рублей, а также доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и разведку и добычу песка. Врио главы Удмуртии назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

Ранее сообщалось, что активисты ОНФ также направляли закрытые доклады о различных нарушениях на Сахалине, в Новосибирской и в Брянской областях. Главы этих регионов были впоследствии сняты со своих постов.

Биография экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова

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Борьба с коррупцией Дело экс-главы Марий Эл Коррупционные скандалы
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