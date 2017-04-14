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В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом

Происшествия
14 апреля, 12:48 дата обновления: 14 апреля, 13:33 UTC+3
По уточненным данным, двое госпитализированы
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Один человек, по уточненным данным, скончался при столкновении поезда и перевозившего детей микроавтобуса в Омской области, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). Ранее в ведомстве сообщали о двух жертвах ДТП.

"По уточненным данным, при столкновении поезда и "Газели" в Омской области погиб один человек, двое госпитализированы", - уточняется в сообщении.

В свою очередь в Министерстве образования Омской области ТАСС сообщили, что дети возвращались со школьных занятий в родное село.

"Эти дети каждый день ездят из села Новороссийка в школу в селе Победа. В момент столкновения они ехали обратно, из села Победа", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обычно дети ездят в школу на другом микроавтобусе, однако сейчас он в ремонте, и муниципалитет выделил для них тот, что попал в ДТП. Сопровождения ГИБДД у автобуса не было, отметил собеседник агентства, пояснив, что в таких случаях оно не предусмотрено.

Транспортная полиция проводит проверку по факту ДТП проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"По предварительным данным, погиб один взрослый, пострадал один ребенок. На месте работают сотрудники транспортной полиции и представители территориальных правоохранительных органов, проводятся проверочные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Проверку по факту ДТП начала также прокуратура Омской области.

В ЗСЖД отметили, что водитель выехал на запрещающий сигнал светофора, при этом световая и звуковая сигнализация на переезде была исправна. По данным железнодорожников, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

Губернатор Омской области Виктор Назаров взял под личный контроль расследование ДТП. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Что послужило причиной того, что водитель продолжил движение на красный запрещающий свет светофора, предстоит выяснить в ходе проверки", - говорится в сообщении.

Губернатор поручил принять все меры для организации медицинской помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента.

В пятницу в 15:08 (12:08 мск) в полицию поступило сообщение о том, что на 153 км железной дороги в Омской области (Нововаршавский район) на перегоне станций Любовка - Иртышский на переезде грузовой поезд столкнулся с автомобилем "Газель", в котором находились дети.

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