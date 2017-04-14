В мэрии Махачкалы изъяли документы в рамках дела о пожаре на рынке

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы подтвердила, что изъятие документов в администрации столицы Дагестана прошло в рамках уголовного дела о пожаре на рынке, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В рамках расследования пожара на рынке "Дагэлектромаш" (произошел 31 марта) было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. Сегодня в администрации Махачкалы было произведено изъятие документов. Мероприятия проводятся в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мэрия оказала возможное содействие и предоставила все интересующие правоохранителей документы. "Все мероприятия были завершены в течение двух часов. Сейчас мэрия работает в штатном режиме", - отметил он.

Ранее об оперативных мероприятия в администрациях Махачкалы и Ленинского района города сообщал источник в правоохранительных органах.