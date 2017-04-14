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Глава телеканала "Регион 12" отвергла обвинения в передаче взятки Маркелову

Происшествия
14 апреля, 13:31 UTC+3 ОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Суд рассматривает ходатайство о заключении под стражу фигурантов дела о взятке в 235 млн руб., в том числе экс-главы Марий Эл
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Глава телеканала "Регион 12" Наталья Кожанова в Басманном суде Москвы отвергла обвинения в передаче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Вину категорически не признаю, взятку не передавала", - сказала Кожанова на заседании, посвященном рассмотрению ходатайства следователя о ее заключении под стражу.

Также в пятницу суд решит вопрос об аресте Маркелова, который уже доставлен для участия в заседании.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, бывшему главе Республики Марий Эл предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), его соучастнице Наталье Кожановой - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо Наталью Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн руб. "за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".

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