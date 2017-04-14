Мосгорсуд сократил на четыре года срок заключения националисту Поткину

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд смягчил с 7,5 года до 3,5 года срок лишения свободы одного из лидеров запрещенного в РФ националистического движения "Русские" Александра Поткина (Белова), осужденного за хищение активов казахстанского БТА-банка и экстремизм. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Миронов.

"Суд исключил из обвинения по экстремизму показания ряда ключевых свидетелей обвинения, а также отменил приговор по обвинению в легализации похищенных средств. В этой части материалы дела возвращены прокурору для устранения нарушений. Учитывая данные изменения, суд снизил срок наказания моему подзащитному до 3,5 года заключения", - сказал адвокат.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Поткина к 7,5 года колонии общего режима и постановил взыскать с него штраф в размере 600 тыс. рублей. Он был задержан в октябре 2014 года в Москве по делу о хищении 5 млрд долларов у вкладчиков БТА-банка. По мнению следствия, в период с 2012 по 2014 год он в составе группы лиц разработал преступную схему и совершил действия, направленные на легализацию имущества, полученного преступным путем.

Главным фигурантом дела является арестованный во Франции экс-глава банка Мухтар Аблязов. Как следует из обвинительного заключения, он обратился к Поткину для организации преступного сообщества экстремистской направленности, обещая за это денежное вознаграждение. Финансирование преступного сообщества осуществлялось под руководством Аблязова с помощью похищенных средств БТА- банка.

Кроме того, Поткин был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также в призывах к экстремистской деятельности.