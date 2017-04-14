Скончался водитель микроавтобуса, столкнувшегося с поездом в Омской области

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ОМСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Водитель школьного микроавтобуса, пострадавший при столкновении школьного микроавтобуса с грузовым поездом в Нововаршавском районе Омской области, скончался в больнице, сообщила ТАСС главный врач Нововаршавской Центральной районной больницы Татьяна Пшеничко.
"Водитель был доставлен в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Он от полученных травм скончался", - сказала собеседница агентства.
Главный врач уточнила, что из 10 детей, находившихся в микроавтобусе, шесть госпитализированы с ушибами и сотрясением мозга, двое отпущены домой, еще двое проходят обследование. Пшеничко отметила, что состояние детей относительно удовлетворительное, угрозы жизни нет. В настоящий момент школьникам оказывается помощь, все необходимые медикаменты в больнице есть.
Как ранее сообщалось, на перегоне Иртышское-Любинское под Омском микроавтобус "Газель", где находились 10 детей и двое взрослых, столкнулся с поездом. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате на месте ДТП погибла сопровождавшая детей женщина.