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Скончался водитель микроавтобуса, столкнувшегося с поездом в Омской области

Происшествия
14 апреля, 14:21 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Ранее на месте ДТП погибла сопровождавшая школьников женщина, угрозы жизни детей, по данным медиков, нет
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ОМСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Водитель школьного микроавтобуса, пострадавший при столкновении школьного микроавтобуса с грузовым поездом в Нововаршавском районе Омской области, скончался в больнице, сообщила ТАСС главный врач Нововаршавской Центральной районной больницы Татьяна Пшеничко.

"Водитель был доставлен в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Он от полученных травм скончался", - сказала собеседница агентства.

Главный врач уточнила, что из 10 детей, находившихся в микроавтобусе, шесть госпитализированы с ушибами и сотрясением мозга, двое отпущены домой, еще двое проходят обследование. Пшеничко отметила, что состояние детей относительно удовлетворительное, угрозы жизни нет. В настоящий момент школьникам оказывается помощь, все необходимые медикаменты в больнице есть.

Как ранее сообщалось, на перегоне Иртышское-Любинское под Омском микроавтобус "Газель", где находились 10 детей и двое взрослых, столкнулся с поездом. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате на месте ДТП погибла сопровождавшая детей женщина.

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