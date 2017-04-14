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Глава телеканала "Регион 12" арестована по обвинению в передаче взятки экс-главе Марий Эл

Происшествия
14 апреля, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Наталия Кожанова останется под стражей до 12 июня. Свою вину она не признает
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца, до 12 июня, главу телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову по обвинению в передаче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Кожановой меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Кожанова возражала против ареста, заявив о непризнании вины. "Вину категорически не признаю, взятку не передавала", - сказала Кожанова.

Представитель Следственного комитета в суде изложил фабулу обвинения в отношении Маркелова и сообщил, что Кожанова была его доверенным лицом и посредником при осуществлении коррупционных схем. "Из материалов дела следует, что Маркелов, возглавляя Республику Марий Эл, вступил в неслужебные отношения с фактическим главой птицефабрики "Акашевская", решил воспользоваться этим обстоятельством для личного обогащения", - сказал следователь в суде.

Маркелов и Кожанова были задержан накануне в Йошкар-Оле по подозрению в получении и передаче взятки в размере более 235 млн рублей. По данным СК, Маркелов получил деньги через Кожанову от учредителя птицефабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Ни Маркелов, ни Криваш не признают своей вины и категорически отвергают все подозрения следствия.

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