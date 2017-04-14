Осужденный за взятку экс-мэр Ярославля этапирован из СИЗО в колонию в Рыбинске

Теракты в Египте: вера сильнее бомбМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица ЛулаМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"Общество 14 апреля, 16:55
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубовСпорт 14 апреля, 16:48
Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 годуНаука 14 апреля, 16:41
Тепло, как в Арктике: как современные технологии помогают обогревать СеверВ стране 14 апреля, 16:30
WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 годуМеждународная панорама 14 апреля, 16:26
Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛСпорт 14 апреля, 16:21
Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 сутокПроисшествия 14 апреля, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был этапирован из СИЗО в исправительную колонию №2 в Рыбинске, сообщил ТАСС адвокат Урлашова Сергей Голубенков.
"СИЗО №2 подтвердило, что он убыл вчера по месту отбывания наказания, но вторая колония информации о прибытии Евгения Робертовича по телефону не подтвердила. Но мы располагаем сведениями, что он там. В понедельник к Евгению Урлашову в ИК №2 выедет адвокат Михаил Писарец", - уточнил Голубенков.
В феврале 2017 года Евгений Урлашов был эпатирован в СИЗО №2 Рыбинска.
Как ранее сообщалось, Ярославский областной суд 20 января 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывший мэр Ярославля был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.