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Осужденный за взятку экс-мэр Ярославля этапирован из СИЗО в колонию в Рыбинске

Происшествия
14 апреля, 15:28 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 14, апреля. /ТАСС
Как сообщил ТАСС адвокат Евгения Урлашова Сергей Голубенков, 17 апреля к его подзащитному выедет адвокат Михаил Писарец
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был этапирован из СИЗО в исправительную колонию №2 в Рыбинске, сообщил ТАСС адвокат Урлашова Сергей Голубенков.

"СИЗО №2 подтвердило, что он убыл вчера по месту отбывания наказания, но вторая колония информации о прибытии Евгения Робертовича по телефону не подтвердила. Но мы располагаем сведениями, что он там. В понедельник к Евгению Урлашову в ИК №2 выедет адвокат Михаил Писарец", - уточнил Голубенков.

В феврале 2017 года Евгений Урлашов был эпатирован в СИЗО №2 Рыбинска.

Как ранее сообщалось, Ярославский областной суд 20 января 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывший мэр Ярославля был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

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Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело экс-мэра Ярославля Урлашова
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