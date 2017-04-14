Осужденный за взятку экс-мэр Ярославля этапирован из СИЗО в колонию в Рыбинске

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был этапирован из СИЗО в исправительную колонию №2 в Рыбинске, сообщил ТАСС адвокат Урлашова Сергей Голубенков.

"СИЗО №2 подтвердило, что он убыл вчера по месту отбывания наказания, но вторая колония информации о прибытии Евгения Робертовича по телефону не подтвердила. Но мы располагаем сведениями, что он там. В понедельник к Евгению Урлашову в ИК №2 выедет адвокат Михаил Писарец", - уточнил Голубенков.

В феврале 2017 года Евгений Урлашов был эпатирован в СИЗО №2 Рыбинска.

Как ранее сообщалось, Ярославский областной суд 20 января 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывший мэр Ярославля был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.