В Сплите произошел взрыв

БЕЛГРАД, 14 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в городе Сплит (средняя Далмация, Хорватия). Как сообщила газета Večernji list, взрыв произошел на элеваторе, где хранилось зерно, около полудня.

Очевидцы сообщают, что взрыв был такой силы, что многие перепутали его с землетрясением. По неофициальным данным, одному из пострадавших оторвало руку. На месте работают несколько экипажей скорой помощи. Оно оцеплено полицией.

По неофициальным данным, взрыв мог произойти во время сварочных работ на объекте.