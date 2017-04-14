В Сплите произошел взрыв

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БЕЛГРАД, 14 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в городе Сплит (средняя Далмация, Хорватия). Как сообщила газета Večernji list, взрыв произошел на элеваторе, где хранилось зерно, около полудня.
Очевидцы сообщают, что взрыв был такой силы, что многие перепутали его с землетрясением. По неофициальным данным, одному из пострадавших оторвало руку. На месте работают несколько экипажей скорой помощи. Оно оцеплено полицией.
По неофициальным данным, взрыв мог произойти во время сварочных работ на объекте.