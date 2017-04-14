Депутат Липецкого облсовета арестован в Москве по обвинению в крупном мошенничестве

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы санкционировал арест депутата Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва Александра Конаныхина, обвиняемого в крупном мошенничестве на 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
"В отношении Александра Конаныхина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 июня", - сказала она.
По данным следствия, Конаныхин, занимая должности замгендиректора ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" ("МРСК Центра") и директора ее филиала "Липецкэнерго" в период с февраля 2009 по ноябрь 2015 года заключил не менее 15 договоров с подконтрольными ему компаниями на аренду недвижимого имущества для размещения подразделений и работников филиала, а также аренду и закупки автотранспорта.
Договора, как считает следствие, были заключены по завышенным ценам, включавшим в себя сумму денежных средств, которую соучастники планировали похитить. Сумма причиненного "МРСК Центра" ущерба составляет не менее 400 млн рублей.