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Депутат Липецкого облсовета арестован в Москве по обвинению в крупном мошенничестве

Происшествия
14 апреля, 16:06 дата обновления: 14 апреля, 16:09 UTC+3
Суд избрал Александру Конаныхину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 июня
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы санкционировал арест депутата Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва Александра Конаныхина, обвиняемого в крупном мошенничестве на 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"В отношении Александра Конаныхина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 июня", - сказала она.

По данным следствия, Конаныхин, занимая должности замгендиректора ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" ("МРСК Центра") и директора ее филиала "Липецкэнерго" в период с февраля 2009 по ноябрь 2015 года заключил не менее 15 договоров с подконтрольными ему компаниями на аренду недвижимого имущества для размещения подразделений и работников филиала, а также аренду и закупки автотранспорта.

Договора, как считает следствие, были заключены по завышенным ценам, включавшим в себя сумму денежных средств, которую соучастники планировали похитить. Сумма причиненного "МРСК Центра" ущерба составляет не менее 400 млн рублей.

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