Источник: чемпион СССР по конному спорту найден мертвым в своей квартире в Москве

Теракты в Египте: вера сильнее бомбМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица ЛулаМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"Общество 14 апреля, 16:55
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубовСпорт 14 апреля, 16:48
Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 годуНаука 14 апреля, 16:41
Тепло, как в Арктике: как современные технологии помогают обогревать СеверВ стране 14 апреля, 16:30
WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 годуМеждународная панорама 14 апреля, 16:26
Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛСпорт 14 апреля, 16:21
Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 сутокПроисшествия 14 апреля, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тело чемпиона СССР по конному спорта Олега Оводова обнаружено в его квартире на юго-западе Москвы, полиция устанавливает причины смерти. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"13 апреля дочь Олега Оводова обнаружила тело отца без признаков жизни в его квартире на Херсонской улице. На момент смерти спортсмену было 75 лет, на его голове найдены повреждения мягких тканей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тело четырехкратного чемпиона СССР по конному спорту направлено в морг, устанавливается причина смерти.
За время спортивной карьеры Олег Оводов стал четырехкратным чемпионом СССР, многократно побеждал и занимал призовые места на первенствах СССР среди сельских спортсменов, чемпионатов РСФСР и первенств ЦС ДСО "Урожай".
Заслуженный тренер РСФСР, Судья Всесоюзной категории, он работал старшим тренером молодежной сборной команды СССР; государственным и главным тренером сборной команды СССР по конному спорту, а также главным тренером сборной команды России по преодолению препятствий.