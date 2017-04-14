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Источник: чемпион СССР по конному спорту найден мертвым в своей квартире в Москве

Происшествия
14 апреля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
На голове Олега Оводова обнаружили повреждения мягких тканей
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тело чемпиона СССР по конному спорта Олега Оводова обнаружено в его квартире на юго-западе Москвы, полиция устанавливает причины смерти. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"13 апреля дочь Олега Оводова обнаружила тело отца без признаков жизни в его квартире на Херсонской улице. На момент смерти спортсмену было 75 лет, на его голове найдены повреждения мягких тканей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тело четырехкратного чемпиона СССР по конному спорту направлено в морг, устанавливается причина смерти.

За время спортивной карьеры Олег Оводов стал четырехкратным чемпионом СССР, многократно побеждал и занимал призовые места на первенствах СССР среди сельских спортсменов, чемпионатов РСФСР и первенств ЦС ДСО "Урожай".

Заслуженный тренер РСФСР, Судья Всесоюзной категории, он работал старшим тренером молодежной сборной команды СССР; государственным и главным тренером сборной команды СССР по конному спорту, а также главным тренером сборной команды России по преодолению препятствий.

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