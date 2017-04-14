Девятнадцать дорожных рабочих из пяти стран пострадали в ДТП в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Девятнадцать человек, по последним данным, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Тосненском районе Ленинградской области утром в пятницу. Среди них шестеро россиян и 13 представителей стран ближнего зарубежья. По информации правительства Ленобласти, все они дорожные рабочие.

"Пострадали строители скоростной трассы М11. Народ в автобусе не был пристегнут", - сообщил ТАСС представитель областного правительства.

Как рассказали ТАСС в приемном покое Тосненской клинической межрайонной больницы, куда доставили пострадавших, сначала поступили 17 человек, затем обратились за помощью еще двое. "В тяжелом состоянии 6 человек, 4 - в состоянии средней тяжести, 9 пострадавших отправили на амбулаторное лечение", - уточнил собеседник агентства.

Иностранцы застрахованы

По данным представителей больницы, среди пострадавших 6 граждан Российской Федерации, 5 граждан Узбекистана, 4 гражданина Киргизии, 3 украинца и 1 гражданин Таджикистана. Медик уточнил, что трое пострадавших на вертолете санавиации отправлены в Ленинградскую областную клиническую больницу в Санкт-Петербурге, еще троим сделаны операции в Тосненской больнице.

"Угрозы их жизни нет", - отметил собеседник агентства. Он также уточнил, что все иностранцы имеют медицинскую страховку.

По данным областного правительства, в очень тяжелом состоянии находится Сервет Сулунгов из Киргизии.

Гололед как версия

По предварительной версии, которую озвучила прокуратура Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, на котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями - гололедом и снежным накатом, из-за чего и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом. Накануне в Петербурге и Ленобласти прошел снегопад, местами высота снежного покрова достигала 20 см.

По сообщению правительства Ленобласти, накануне вечером на очистке областных дорог было задействовано 72 единицы спецтехники, благодаря чему от снега и наледи удалось очистить почти 600 километров трасс и обработать опасные участки противогололедной смесью.

Комитет по дорожному хозяйству области обязал все дорожные ремонтно-строительные управления в районах в связи с неблагоприятной погодой проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна. Автодорога, на которой произошла авария, относится к числу дорог местного подчинения, официального заключения о ее состоянии в момент ДТП пока нет, отметили в петербургском управлении ГИБДД.

Под контролем прокуратуры

Прокуратура Тосненского района Ленобласти взяла под контроль проверку, которую проводит по факту аварии ГИБДД. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП, сведения о пострадавших и виновных лицах.

Авария произошла около 8:00 мск на 81-м километре дороги Павлово - Любань - Оредеж - Луга.