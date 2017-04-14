Четыре человека отравились угарным газом в Орловской области

ОРЕЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту отравления угарным газом четырех человек возбуждено в Орловской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СК РФ).

"В городе Ливны Орловской области в одном из частных домовладений без признаков насильственной смерти обнаружены тела четырех человек, из них двое несовершеннолетних детей - девочки 9 и 13 лет", - говорится в сообщении СК РФ.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.