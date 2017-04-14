Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бресте задержан россиянин, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании

Происшествия
14 апреля, 16:49 UTC+3 МИНСК МИНСК 14, апреля. /ТАСС
В соответствии с процедурой, после информирования российских правоохранительных органов будет решаться вопрос об экстрадиции задержанного
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Белорусские пограничники при выезде в Польшу задержали гражданина России, который разыскивался за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии.

"В железнодорожном пункте пропуска Брест на выезде из Беларуси в Польшу пограничники задержали 40-летнего гражданина Российской Федерации. Выяснилось, что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании", - отметили в погранведомстве.

Там проинформировали, что россиянин передан сотрудникам органов внутренних дел. В соответствии с процедурой, после информирования российских правоохранительных органов будет решаться вопрос об экстрадиции задержанного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
8
Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Отряд кораблей Балтийского флота вышел в Северную Атлантику
Темы дня
Загрузка...
Реклама