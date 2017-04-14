В Бресте задержан россиянин, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Белорусские пограничники при выезде в Польшу задержали гражданина России, который разыскивался за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии.

"В железнодорожном пункте пропуска Брест на выезде из Беларуси в Польшу пограничники задержали 40-летнего гражданина Российской Федерации. Выяснилось, что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании", - отметили в погранведомстве.

Там проинформировали, что россиянин передан сотрудникам органов внутренних дел. В соответствии с процедурой, после информирования российских правоохранительных органов будет решаться вопрос об экстрадиции задержанного.