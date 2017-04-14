Суд в Татарстане арестовал главу Ассоциации МСБ региона по подозрению в мошенничестве

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани в Татарстане поддержал ходатайство главного следственного управления МВД об аресте президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина по подозрению в мошенничестве более чем на 21 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство о заключении обвиняемого под стражу сроком на два месяца - до 12 июня 2017 года", - огласил судья решение.

Как стало известно во время судебного процесса, сумма ущерба от действий Халиуллина составила 21 млн 788 тыс. рублей. Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, так как он может скрыться или уничтожить доказательства. Гособвинитель поддержал ходатайство следователя и заявил, что Халиуллину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам тяжких преступлений. По данным прокуратуры, по этому делу фигурантами являются 17 человек.

Адвокат Халиуллина Надежда Муратова просила отпустить подзащитного под поручительство известных лиц Татарстана - лидеров общественных движений и организаций, так как ранее он не был судим, всю жизнь занимался общественной работой и страдает сердечной недостаточностью. Муратова планирует обжаловать решение суда.

Как сообщалось, 13 апреля Халиуллин был задержан по подозрению в мошенничестве. В октябре 2016 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали группу лиц, подозреваемых в хищениях денежных средств. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками регионального Министерства экономики установили, что каждый злоумышленник путем подделки документов по программе поддержки предпринимательства незаконно получил в 2014-2015 гг. субсидию в размере 1 млн рублей. Субсидии были похищены с использованием реквизитов фирм и не направлялись на цели по развитию бизнеса и создания рабочих мест.

Как сообщалось, 13 апреля Халиуллин был задержан по подозрению в мошенничестве. В октябре 2016 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали группу лиц, подозреваемых в хищениях денежных средств. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками регионального Министерства экономики установили, что каждый злоумышленник путем подделки документов по программе поддержки предпринимательства незаконно получил в 2014-2015 гг. субсидию в размере 1 млн рублей. Субсидии были похищены с использованием реквизитов фирм и не направлялись на цели по развитию бизнеса и создания рабочих мест.

По данным МВД, один из злоумышленников - член конкурсной комиссии при Министерстве экономики, предлагал получение незаконных субсидий за денежное вознаграждение в размере 30% от полученного гранта. В местах проживания и работы всех подозреваемых были проведены обыски и изъяты финансово-хозяйственные документы, печати, компьютеры и телефоны. В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны все подозреваемые. Кроме того, установлено еще более 20 фактов аналогичных преступлений.