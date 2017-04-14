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Бывшего замруководителя следственного отдела в Пятигорске подозревают во взяточничестве

Происшествия
14 апреля, 17:40 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 14, апреля. /ТАСС
По данным следствия, Денис Пасышин получил 1,3 млн рублей за решение не привлекать к уголовной ответственности сотрудника коммерческого предприятия
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СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. В отношении бывшего замруководителя следственного отдела по Пятигорску (Ставропольский край) Дениса Пасышина возбуждено уголовное дело в связи с получением взятки в размете 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СК РФ) по краю.

"По данным следствия, в ноябре 2016 года Пасышин (…) через своего знакомого сообщил сотрудникам одного из коммерческих предприятий о возможности непривлечения их к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности. За это подозреваемые потребовали 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, в марте 2017 года после получения части взятки в размере 1,3 млн рублей подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю.

В отношении Пасышина возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), его знакомый подозревается по ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере").

"Еще до возбуждения уголовного дела Пасышин был уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации", - отметили в СК РФ.

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