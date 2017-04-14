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Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня

Происшествия
14 апреля, 17:33 UTC+3
Леонид Маркелов обвиняется в получении взятки в размере 235 млн рублей
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Леонид Маркелов

Леонид Маркелов

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу на срок до 12 июня бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в размере 235 млн рублей.

Как передает корреспондент ТАСС, своим решением суд удовлетворил ходатайство следователя, отказав Маркелову в заключении под домашний арест или освобождении под залог в размере от 3 до 5 млн рублей.

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Маркелов в суде заявил, что рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" предпринимателем Николаем Кривашом. "Криваш купил "Тепличное" за 250 млн рублей. Это адекватная цена за предприятие, в собственности которого 14,5 га теплиц и 3 тыс. голов крупного рогатого скота", - сообщил он.

Адвокаты уже заявили о намерении обратиться с жалобами в Мосгорсуд. Согласно закону, жалобы должны быть поданы в течение трех дней.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило обвинение Маркелову в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), его соучастница Наталия Кожанова обвинена по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от третьего фигуранта дела - учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша - в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Басманный суд 14 апреля также заключил под стражу Кожанову. Как и Маркелов, она не признает свою вину. 

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