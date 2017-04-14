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Мособлсуд приговорил россиянку к 16 годам за попытку провезти 2 кг кокаина из Доминиканы

Происшествия
14 апреля, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московский областной суд приговорил к 16 годам колонии россиянку, которая пыталась ввезти в Россию 2 кг кокаина из Доминиканской Республики. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Анастасии Алейниковой. "Она осуждена за совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств") и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств")", - говорится в сообщении.

Ей назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

1 ноября 2015 года Алейникова прибыла из Доминиканской Республики в международный аэропорт Шереметьево. При прохождении таможенного контроля в ее багаже было обнаружено две бутылки, в которых находилось более 2 кг кокаина.

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