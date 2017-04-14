Минюст предлагает сделать тяжкой статью УК о фальсификации отчетов финорганизаций

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минюст РФ разработал законопроект о переводе преступлений, связанных с фальсификацией документов финансовых организаций, в категорию тяжких, увеличив максимальные санкции соответствующей статьи УК. Текст законопроекта опубликован на портале проектов правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, внесения изменений в ст. 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"), это должно повысить эффективность правоприменения этой статьи. Она была включена в УК в июле 2014 года и предусматривает наказание от штрафа в размере до 1 млн рублей до четырех лет лишения свободы.

Между тем, отмечается в пояснительной записке, по материалам проводимых МВД проверок в 2014 году зарегистрировано одно такое преступление, в 2015 - девять, в первом полугодии 2016 года - восемь. В 2014 и 2015 годах было расследовано по одному такому преступлению, в 2016 - четыре. В 2014-2015 годах в судах не было таких дел, к 30 ноября 2016 года в суды поступили первые семь дел, по пяти (в отношении пяти лиц) вынесены обвинительные приговоры, остальные два (в отношении двух лиц) пока рассматриваются в суде.

Как отмечается в пояснении к законопроекту, "с целью совершенствования правового регулирования и повышения эффективности механизма борьбы с фальсификацией финансовых документов учета и отчетности финансовой организации предлагается увеличить срок наказания в виде лишения свободы в санкции ст. 172.1 УК РФ до шести лет, что позволит перевести данное деяние в категорию тяжких преступлений, более результативно осуществлять оперативно-разыскную деятельность и, как следствие, повысить эффективность выявления рассматриваемых преступлений". При совершении того же преступления группой лиц предлагается предусмотреть штраф в размере от 3 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет. Также предложено сделать обязательным дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, предлагается распространить действие этой статьи на случаи фальсификации, совершенной ради сокрытия оснований для назначения временной администрации.

Законопроект предполагает распространить действие статьи на все финансовые организации, поднадзорные Центробанку, включив в их число жилищные накопительные кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного и негосударственного пенсионного фонда.