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Мосгорсуд 17 апреля проверит законность ареста оппозиционера Мальцева

Происшествия
14 апреля, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Вячеслав Мальцев был арестован на 15 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции в Москве 26 марта
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 апреля проверит законность назначения административного ареста оппозиционеру Вячеславу Мальцеву за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда столицы Анастасия Дзюрко.

"Апелляционная жалоба по делу об административном правонарушении в отношении Вячеслава Мальцева о признании его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, назначена в Мосгорсуде на 14:00 мск 17 апреля", - сказала она.

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В пятницу Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в совершении правонарушения и назначил ему административный арест на 15 суток.

Как следует из материалов дела, 26 марта Мальцев участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия он не отреагировал, после чего ему было предложено проследовать в служебный транспорт. Мальцев стал сопротивляться, размахивать руками и отталкивать полицейских.

В суде он заявил, что в акции не участвовал, а просто гулял по Тверской улице с товарищами.

Басманный суд Москвы 11 апреля санкционировал обыск в квартире Мальцева в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 13 апреля пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов сообщил ТАСС о задержании Мальцева по месту его проживания в Саратове. Затем он был этапирован в Москву в ОВД "Тверской".

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