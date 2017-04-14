Мосгорсуд 17 апреля проверит законность ареста оппозиционера Мальцева

Ефимова: чемпионат России по плаванию стал отличным началом подготовки к ЧМСпорт 14 апреля, 20:25
Представитель владельцев "Ведомостей" принес извинения ФридмануЭкономика и бизнес 14 апреля, 20:01
УЕФА начал расследование по делу о беспорядках в ЛионеСпорт 14 апреля, 20:01
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл вторую практику Гран-при БахрейнаСпорт 14 апреля, 19:50
Победитель ралли "Дакар" Карякин стал послом ЧМ-2018 по футболуСпорт 14 апреля, 19:48
Пловец Лобинцев поставил перед собой цель выступить на Олимпиаде-2020 в ТокиоСпорт 14 апреля, 19:46
Эрнст: "Евровидение" потеряет рейтинги из-за отказа Первого канала транслировать конкурсКультура 14 апреля, 19:45
CAS назначил на 15 мая слушания по делу лыжника ПетуховаСпорт 14 апреля, 19:42
Сотрудники МЧС проверяют информацию об утечке аммиака на хладокомбинате в МосквеПроисшествия 14 апреля, 19:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 апреля проверит законность назначения административного ареста оппозиционеру Вячеславу Мальцеву за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда столицы Анастасия Дзюрко.
"Апелляционная жалоба по делу об административном правонарушении в отношении Вячеслава Мальцева о признании его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, назначена в Мосгорсуде на 14:00 мск 17 апреля", - сказала она.
В пятницу Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в совершении правонарушения и назначил ему административный арест на 15 суток.
Как следует из материалов дела, 26 марта Мальцев участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия он не отреагировал, после чего ему было предложено проследовать в служебный транспорт. Мальцев стал сопротивляться, размахивать руками и отталкивать полицейских.
В суде он заявил, что в акции не участвовал, а просто гулял по Тверской улице с товарищами.
Басманный суд Москвы 11 апреля санкционировал обыск в квартире Мальцева в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 13 апреля пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов сообщил ТАСС о задержании Мальцева по месту его проживания в Саратове. Затем он был этапирован в Москву в ОВД "Тверской".