Возбуждено второе дело по факту ДТП со школьным микроавтобусом и поездом в Омской области

ОМСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление МВД по Омской области возбудило второе уголовное дело по факту ДТП с участием школьного микроавтобуса и грузового поезда на железнодорожном переезде, в результате которого погибли два человека и еще восемь госпитализированы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По факту столкновения автомобиля "ГАЗ-322121" с железнодорожным составом следственным отделом ОМВД России по Нововаршавскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее управление Следственного комитета России (СКРФ) по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

ДТП произошло 14 апреля в 14:08 по местному времени (11:08 мск), возле деревни Каразюк Нововаршавского района, на перегоне Иртышское - Любинское. В микроавтобусе, ехавшем из села Новороссийска в село Победа, находились водитель, женщина и десять школьников 2006-2009 годов рождения.

В результате столкновения женщина скончалась на месте происшествия, а водитель умер в реанимационном отделении Нововаршавской центральной районной больницы, куда также были госпитализированы восемь детей. У одного ребенка врачи обнаружили перелом костей таза, у троих - ушиб головного мозга, у четверых - сотрясение.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что причиной трагедии, по мнению компании, стало то, что водитель микроавтобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Губернатор Омской области Виктор Назаров взял расследование трагедии под личный контроль.