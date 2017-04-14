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Сотрудники МЧС проверяют информацию об утечке аммиака на хладокомбинате в Москве

Происшествия
14 апреля, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Информации о пострадавших не поступало
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московские спасатели проверяют информацию об утечке аммиака на хладокомбинате номер 13. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила заявка о ЧП по адресу: Центросоюзный переулок, дом 21, где расположен хладокомбинат номер 13", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, в настоящее время на месте находятся пожарные и спасатели, работает лаборатория, производятся замеры. "Информация о возможной утечке аммиака в настоящий момент проверяется", - рассказали в ведомстве, заверив, что ситуация находится под контролем.

Информации о пострадавших не поступало.

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