Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мексике неизвестные расстреляли журналиста

Происшествия
15 апреля, 2:08 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Максимино Паласиос получил не менее 15 пулевых ранений и скончался
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Журналист Максимино Паласиос, сотрудничавший с рядом новостных интернет-порталов в мексиканском штате Нижняя Калифорния Южная, в пятницу стал жертвой нападения преступников. Как сообщила радиостанция Radio Formula, он был убит в столице региона - городе Ла-Пас.

Паласиос находился в своей машине вместе с женой, когда группа вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле, открыла по нему огонь из автоматического оружия. Пожилой журналист получил не менее 15 пулевых ранений, его супруга не пострадала. Сведений о возможных мотивах преступления обнародовано не было. Правоохранительные органы начали расследование убийства.

В конце марта в штате Веракрус был тяжело ранен сотрудник газеты La Opinion de Poza Rica, Армандо Гранадос. Ранее в том же месяце в Мексике были убиты три журналиста, в том числе Мирослава Брич из общенациональной газеты "Хорнада".

Латиноамериканская страна считается одной из самых опасных в мире для ведения журналистской деятельности. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, с 2000 года в Мексике были убиты более 100 человек, сотрудничавших с различными СМИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Эсминец ВМС США Stethem находится в Южно-Китайском море
3
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР
4
Власти Чечни требуют извинений от "Новой газеты"
5
Юноша, получивший в Петербурге травму после взрыва, сам изготовил взрывное устройство
6
США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама