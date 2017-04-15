В Мексике неизвестные расстреляли журналиста

МЕХИКО, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Журналист Максимино Паласиос, сотрудничавший с рядом новостных интернет-порталов в мексиканском штате Нижняя Калифорния Южная, в пятницу стал жертвой нападения преступников. Как сообщила радиостанция Radio Formula, он был убит в столице региона - городе Ла-Пас.

Паласиос находился в своей машине вместе с женой, когда группа вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле, открыла по нему огонь из автоматического оружия. Пожилой журналист получил не менее 15 пулевых ранений, его супруга не пострадала. Сведений о возможных мотивах преступления обнародовано не было. Правоохранительные органы начали расследование убийства.

В конце марта в штате Веракрус был тяжело ранен сотрудник газеты La Opinion de Poza Rica, Армандо Гранадос. Ранее в том же месяце в Мексике были убиты три журналиста, в том числе Мирослава Брич из общенациональной газеты "Хорнада".

Латиноамериканская страна считается одной из самых опасных в мире для ведения журналистской деятельности. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, с 2000 года в Мексике были убиты более 100 человек, сотрудничавших с различными СМИ.