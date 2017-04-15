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Пожары, угрожавшие нацпарку "Земля леопарда" в Приморье, потушены

Происшествия
15 апреля, 7:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Накануне у границ парка горела трава на площади почти 1,5 тыс. гектаров, а 13 апреля было зарегистрировано два пожара на территории самого парка
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Пожары в Хасанском районе Приморья, угрожавшие национальному парку "Земля леопарда", полностью потушены. В районе нацпарка усилена группировка пожарных и сотрудников на случай новых возгораний, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Все возгорания на землях национального парка "Земля леопарда" ликвидированы за прошедшие сутки, в их тушении приняли участие 60 человек, задействовано почти 10 единиц техники. По информации краевого департамента лесного хозяйства, в Хасанском районе, где находится национальный парк, для ликвидации возгораний было увеличено количество пожарных и сотрудников лесоохраны", - говорится в сообщении.

Накануне у границ парка горела трава на площади почти 1,5 тыс. гектаров, а 13 апреля было зарегистрировано два пожара на территории самого парка, которые удалось оперативно потушить.

Прокуратура региона взяла ситуацию с пожарами на "Земле леопарда" под контроль. В частности, начата проверка действий сотрудников парка и местных властей по организации тушения и профилактики возгораний. "Кроме этого, с привлечением органов контроля и правоохраны, будут проверены сообщения СМИ о причине таких пожаров, в качестве которой указаны "умышленный поджог браконьерами", - подчеркивает прокуратура.

Ситуация с лесными пожарами в Приморье остается сложной, отмечают в департаменте лесного хозяйства региона. За минувшие сутки было потушено 18 пожаров на площади 6,68 тыс. гектаров в 14 районах и городских округах. На утро 15 апреля действует восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах на площади около 120 гектаров. Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 145 лесных пожаров на площади более 9,8 тыс. гектаров - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Национальный парк "Земля леопарда" площадью 262 тыс. гектаров был создан на юго-западе Приморского края в 2012 году. Его основной задачей является охрана редчайшего обитателя тайги - дальневосточного леопарда. В настоящее время в дикой природе обитает до 80 особей леопарда, причем около 60 - на территории нацпарка. Также здесь живут около 30 особей амурского тигра.

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