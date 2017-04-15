В Сочи локализован пожар в здании хлебозавода

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в здании хлебозавода в Сочи. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"В 07:21 мск - локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 50 человек", - рассказали в МЧС.

Возгорание возникло на четвертом этаже производственного здания хлебопекарного предприятия.