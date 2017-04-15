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В Сочи локализован пожар в здании хлебозавода

Происшествия
15 апреля, 7:56 дата обновления: 15 апреля, 8:14 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 15, апреля. /ТАСС
Площадь пожара составила 200 квадратных метров
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СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в здании хлебозавода в Сочи. Погибших и пострадавших нет, сообщили  ТАСС в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"В 07:21 мск - локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 50 человек", - рассказали в МЧС.

Возгорание возникло на четвертом этаже производственного здания хлебопекарного предприятия.

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