В Сочи локализован пожар в здании хлебозавода

"Эдмонтон" одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 летСпорт 15 апреля, 8:26
В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекцииМеждународная панорама 15 апреля, 6:54
Россиянин Бивол во второй раз защитил "временный" титул чемпиона мира WBAСпорт 15 апреля, 6:40
СМИ: на параде в Пхеньяне могут быть представлены новые баллистические ракетыМеждународная панорама 15 апреля, 6:04
Гол Радулова в овертайме принес "Монреалю" победу в матче плей-офф НХЛ с "Рейнджерс"Спорт 15 апреля, 5:50
Министр нацбезопасности США усомнился в возможности ракетного удара со стороны КНДРМеждународная панорама 15 апреля, 5:36
Ким Чен Ын принимает военный парад на центральной площади ПхеньянаОбщество 15 апреля, 5:29
Гол Малкина помог "Питтсбургу" одержать вторую победу в серии плей-офф НХЛ с "Коламбусом"Спорт 15 апреля, 4:44
Малкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17Спорт 15 апреля, 4:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в здании хлебозавода в Сочи. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
"В 07:21 мск - локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 50 человек", - рассказали в МЧС.
Возгорание возникло на четвертом этаже производственного здания хлебопекарного предприятия.