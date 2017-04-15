В Нью-Йорке 16 человек пострадали из-за паники на вокзале

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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Паника, возникшая на вокзале Пенн-стейшн в центре Нью-Йорка из-за ложной информации о стрельбе, привела к тому, что пострадали 16 человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном управлением пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.
Как отмечается в документе, все 16 человек получили легкие травмы, опасности их жизням нет. Госпитализация потребовалась 12 людям, четверым оказали помощь на месте.
Массовая паника на вокзале возникла после того, как сотрудники полиции применили электрошокер против дебошира, отказавшегося подчиняться их инструкциям. Находившимся рядом людям показалось, что прозвучали выстрелы, после чего многие попытались убежать.
Официальный представитель полицейского управления крупнейшего мегаполиса США Питер Дональд опубликовал заявление, в котором указал, что информация о стрельбе на вокзале не соответствует действительности. Он подчеркнул, что "выстрелов на Пенн-стейшн не было".