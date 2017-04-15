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Четыре человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Происшествия
15 апреля, 8:23 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
Происшествие произошло в одном из домов в селе Кваркено
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ОРЕНБУРГ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Четыре человека погибли в результате пожара в одной из квартир в Кваркенском районе Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

По данным главка, происшествие произошло в одном из домов в селе Кваркено. "Огнем повреждена квартира на общей площади 81 кв. метр, на месте пожара обнаружены тела, предположительно, трех мужчин и одной женщины", - сказал представитель ведомства.

Возгорание было ликвидировано в 04:10 по местному времени. К ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 12 человек и четыре единицы техники.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Анжелика Линькова, по факту пожара следственные органы проводят проверку.

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