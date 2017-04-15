В Оренбургской области в результате второго крупного пожара погибли четыре человека

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ОРЕНБУРГ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Кувандыкском районе Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС. Это второй пожар за ночь с большим числом жертв.
"Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Центральной поселка Новосаринский Кувандыкского городского округа поступило в МЧС в 01:02 (мск), в настоящее время горение ликвидировано, продолжается проливка и разборка сгоревших конструкций сотрудниками МЧС, на месте пожара обнаружены тела четырех человек", - сказал представитель ведомства. На месте ЧП работают 26 человек и 12 единиц техники.
Еще один пожар произошел ночью в частном доме в селе Кваркено Кваркенского района Оренбургской области. В результате огнем повреждена квартира на общей площади 81 кв. метр, на месте обнаружены тела четырех погибших.
Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Анжелика Линькова, по фактам двух пожаров проводятся проверки.