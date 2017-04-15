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Свердловская прокуратура проводит проверку по факту смерти пенсионерки в отделении полиции

Происшествия
15 апреля, 10:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, апреля. /ТАСС
78-летнюю женщину доставили в отдел полиции из магазина "Пятерочка", якобы в связи с кражей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с сообщениями о смерти в отделении полиции 78-летней пенсионерки. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

"78-летнюю женщину доставили в отдел полиции из магазина "Пятерочка", якобы в связи с кражей. По прибытию она скончалась, по предварительной версии, от сердечного приступа. Прокуратура Свердловской области начал проверку, в ходе которой будет установлена своевременность оказания медицинской помощи: насколько быстро были вызваны медики, оказывалась ли какая-то предварительная помощь", - сказала Канатова.

Также, по ее словам, будет дана оценка действиям охраны магазина. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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