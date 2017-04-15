Свердловская прокуратура проводит проверку по факту смерти пенсионерки в отделении полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с сообщениями о смерти в отделении полиции 78-летней пенсионерки. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

"78-летнюю женщину доставили в отдел полиции из магазина "Пятерочка", якобы в связи с кражей. По прибытию она скончалась, по предварительной версии, от сердечного приступа. Прокуратура Свердловской области начал проверку, в ходе которой будет установлена своевременность оказания медицинской помощи: насколько быстро были вызваны медики, оказывалась ли какая-то предварительная помощь", - сказала Канатова.

Также, по ее словам, будет дана оценка действиям охраны магазина. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.