Источник: один из пострадавших в ДТП в Ленобласти скончался в больнице

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /Корр. ТАСС /. Один из пострадавших в ДТП, которое произошло накануне в Тосненском районе Ленинградской области, скончался в больнице, сообщил в субботу ТАСС источник в медицинских кругах региона.
"Один человек скончался. Состояние пятерых "тяжелых" стабильное", - сказал источник.
По словам источника, по предварительным данным, скончался гражданин Киргизии Сервет Сулунгов. Еще восемь человек находятся в состоянии средней тяжести в Тосненской больнице. Остальные отпущены на амбулаторное лечение.
ДТП с участием грузовика и микроавтобуса под Любанью произошло 14 апреля утром в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель Ford по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КамАЗом. В результате ДТП пострадали 19 человек - среди них шесть россиян и 13 представителей стран ближнего зарубежья. По информации правительства Ленобласти, все они дорожные рабочие.