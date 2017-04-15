Источник: один из пострадавших в ДТП в Ленобласти скончался в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /Корр. ТАСС /. Один из пострадавших в ДТП, которое произошло накануне в Тосненском районе Ленинградской области, скончался в больнице, сообщил в субботу ТАСС источник в медицинских кругах региона.

"Один человек скончался. Состояние пятерых "тяжелых" стабильное", - сказал источник.

По словам источника, по предварительным данным, скончался гражданин Киргизии Сервет Сулунгов. Еще восемь человек находятся в состоянии средней тяжести в Тосненской больнице. Остальные отпущены на амбулаторное лечение.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса под Любанью произошло 14 апреля утром в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель Ford по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КамАЗом. В результате ДТП пострадали 19 человек - среди них шесть россиян и 13 представителей стран ближнего зарубежья. По информации правительства Ленобласти, все они дорожные рабочие.