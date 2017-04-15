В Москве задержан бывший бенефициар группы компаний "Висма"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали предпринимателя Валерия Герюгова - бывшего бенефициара группы компаний "Висма", структуры которой производят популярную минеральную воду "Архыз". Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В Москве задержан бизнесмен Валерий Герюгов, подозреваемый в крупном мошенничестве в сфере кредитования", - сказал собеседник.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила ТАСС факт задержания, не назвав имени подозреваемого.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность группы лиц из числа руководителей одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды", - сказала она.

По ее словам, в 2012-2014 годах злоумышленниками были заключены 7 договоров кредитования на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Деньги выделены на развитие производства, однако по указанию основного бенефициара группы компаний выведены из-под контроля кредитора на счета аффилированных фирм-однодневок по фиктивным основаниям.

"С целью уклонения от исполнения кредитных обязательств перед банком участниками схемы инициирована процедура банкротства, а залоговое имущество передано в пользование подконтрольному предприятию. По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования", - отметила Волк.

В настоящее время проведено 15 обысков на территории Московского региона, Карачаево-Черкесской Республики и Ростовской области. Изъяты электронные носители информации и документация, имеющая значение для расследования, а также находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий основной бенефициар группы компаний задержан и по решению Тверского районного суда Москвы помещен под домашний арест. Мероприятия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются", - заключила представитель МВД.