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Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали из-за подозрительной бесхозной сумки

Происшествия
15 апреля, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Сумка была обнаружена в камере хранения на цокольном этаже здания
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 300 пассажиров эвакуировали из здания Курского вокзала Москвы из-за бесхозной сумки, обнаруженной в камере хранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Бесхозная сумка была обнаружена в камере хранения на цокольном этаже здания вокзала. Более 300 человек эвакуированы. В настоящее время проходят проверочные мероприятия, предусмотренные в таких случаях", - сообщили в ведомстве.

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