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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

Происшествия
15 апреля, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Эпицентр подземных толчков находился в 67 км к северо-востоку от Сан-Педро-де-Атакамы
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе города Сан-Педро-де-Атакама на севере Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 67 км к северо-востоку от Сан-Педро-де-Атакамы, в котором живут порядка 5 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 135 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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