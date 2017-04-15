Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе города Сан-Педро-де-Атакама на севере Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 67 км к северо-востоку от Сан-Педро-де-Атакамы, в котором живут порядка 5 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 135 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.