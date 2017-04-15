Пострадавший при взрыве в Петербурге юноша остается в стабильно тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Юноша, пострадавший в четверг при взрыве неустановленного взрывного устройства в Петербурге, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила в субботу в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

"Пострадавший при взрыве находится в стабильно тяжелом состоянии, на самостоятельном дыхании. Все органы функционируют", - сказано в сообщении.

Подросток получил травмы обеих рук в результате взрыва самодельного взрывного устройства, произошедшего 13 апреля около 18:40 мск в районе дома номер 4 по проспекту Кима. Как полагает Следственный комитет, юноша сам изготовил взрывное устройство. Было возбуждено дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Пострадавший при взрыве (13.04.2017 18:40) находится в стабильно тяжелом состоянии, на самостоятельном дыхании. Все органы функционируют. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 15 апреля 2017 г.