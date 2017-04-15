Пожар на хлебозаводе в Сочи не повлияет на поставки продукции в магазины

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Сочинский хлебозавод, где утром произошел пожар, восстановил производство продукции. Об этом со ссылкой на директора предприятия сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

"Выгрузка хлеба и выпечки на предприятии всегда производится ночью, сегодня продукция была доставлена в магазины и учреждения курорта в полном объеме. Сейчас работа предприятия восстанавливается, уже идет выпечка батонов и других хлебобулочных изделий", - процитировали генерального директора ОАО "Сочинский Хлебокомбинат" Артема Глущенко в мэрии.

На заводе заверили, что перебоев с поставками не будет.

К месту возгорания в одном из зданий завода пожарные прибыли в 06:03 мск, было установлено, что происходит горение кровли на площади 150 квадратных метров, в 06:14 мск был объявлен ранг пожара номер 2. В 07:50 мск сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 50 человек с нижних этажей здания. Всего в ликвидации пожара было задействовано 62 человека личного состава, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человек личного состава, 11 единиц техники.