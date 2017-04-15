Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на хлебозаводе в Сочи не повлияет на поставки продукции в магазины

Происшествия
15 апреля, 13:12 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 15, апреля. /ТАСС
Всего в ликвидации пожара было задействовано 62 человека личного состава
Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Сочинский хлебозавод, где утром произошел пожар, восстановил производство продукции. Об этом со ссылкой на директора предприятия сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

"Выгрузка хлеба и выпечки на предприятии всегда производится ночью, сегодня продукция была доставлена в магазины и учреждения курорта в полном объеме. Сейчас работа предприятия восстанавливается, уже идет выпечка батонов и других хлебобулочных изделий", - процитировали генерального директора ОАО "Сочинский Хлебокомбинат" Артема Глущенко в мэрии.

На заводе заверили, что перебоев с поставками не будет.

К месту возгорания в одном из зданий завода пожарные прибыли в 06:03 мск, было установлено, что происходит горение кровли на площади 150 квадратных метров, в 06:14 мск был объявлен ранг пожара номер 2. В 07:50 мск сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 50 человек с нижних этажей здания. Всего в ликвидации пожара было задействовано 62 человека личного состава, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человек личного состава, 11 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
3
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
4
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Темы дня
Загрузка...
Реклама