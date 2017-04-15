Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Египетский самолет был вынужден вернуться в Каир из-за ухудшения здоровья пассажира

Происшествия
15 апреля, 15:46 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Египтянин Римон Юсеф несколько дней назад получил серьезное ранение во время теракта в городе Танта
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 15 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Самолет египетской авиакомпании Egypt Air совершил экстренную посадку в аэропорту Каира из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, который несколько дней назад получил серьезное ранение во время теракта в городе Танта. Этим рейсом мужчина направлялся на лечение за границу. Об этом в субботу сообщил представитель администрации каирского международного аэропорта.

Смотрите также
Коптский Кафедральный собор в Каире
Теракты в Египте: вера сильнее бомб

По его информации, сразу же после взлета капитан лайнера, совершавшего рейс из Каира в Берлин, запросил разрешение на возвращение в аэропорт и экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, египтянина Римона Юсефа, который был тяжело ранен при теракте в христианском соборе Святого Георгия в Танте. Юсеф после взрыва провел несколько дней в местном госпитале и теперь направлялся в ФРГ на операцию в одну из клиник германской столицы.

После вынужденной посадки машина скорой помощи доставила пострадавшего при теракте египтянина в один из каирских госпиталей. В настоящее время состояние его здоровья стабилизировалось.

9 апреля в двух египетских городах, Танта и Александрия, были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек (в Танте - 28 человек), более ста получили ранения. На следующий день по решению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Серия терактов в Египте
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
4
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
5
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
Темы дня
Загрузка...
Реклама