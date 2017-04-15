Египетский самолет был вынужден вернуться в Каир из-за ухудшения здоровья пассажира

КАИР, 15 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Самолет египетской авиакомпании Egypt Air совершил экстренную посадку в аэропорту Каира из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, который несколько дней назад получил серьезное ранение во время теракта в городе Танта. Этим рейсом мужчина направлялся на лечение за границу. Об этом в субботу сообщил представитель администрации каирского международного аэропорта.

По его информации, сразу же после взлета капитан лайнера, совершавшего рейс из Каира в Берлин, запросил разрешение на возвращение в аэропорт и экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, египтянина Римона Юсефа, который был тяжело ранен при теракте в христианском соборе Святого Георгия в Танте. Юсеф после взрыва провел несколько дней в местном госпитале и теперь направлялся в ФРГ на операцию в одну из клиник германской столицы.

После вынужденной посадки машина скорой помощи доставила пострадавшего при теракте египтянина в один из каирских госпиталей. В настоящее время состояние его здоровья стабилизировалось.

9 апреля в двух египетских городах, Танта и Александрия, были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек (в Танте - 28 человек), более ста получили ранения. На следующий день по решению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.