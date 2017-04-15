Иномарка сбила пешеходов на остановке общественного транспорта после ДТП в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Иномарка совершила наезд на пешеходов на остановке общественного транспорта после ДТП в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 15:30 мск в районе дома 12 по Багратионовскому проезду столкнулись автомашины Toyota, KIA и Chevrolet (такси)", - сообщили в ведомстве.

От удара одна из автомашин совершила наезд на пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется, сообщили в ГИБДД. На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

По информации источника ТАСС в экстренных службах города, пострадали как минимум три человека.

Движение в районе Багратионовского проезда сильно затруднено.