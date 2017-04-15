Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Петербурге арестовал девятого фигуранта дела о вербовке в ИГ

Происшествия
15 апреля, 17:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, апреля. /ТАСС
На данный момент нет оснований считать, что задержанные причастны к теракту в Петербурге
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал девятого фигуранта дела о вербовке в запрещенные в России террористические организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Смотрите также

НАК: задержанные после теракта в метро Петербурга были членами законспирированных ячеек
Reuters: исполнитель теракта в метро Петербурга ранее был под наблюдением спецслужб Турции
В Петербурге задержан восьмой предполагаемый вербовщик "Джебхат ан-Нусры" и ИГ

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айтматова Айжигита, 1985 г.р., не имеющего регистрации, женатого, имеющего ребенка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность" - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

О задержании девятого подозреваемого по этому делу сообщили в СК. Ранее сообщалось о задержании и аресте восьмерых фигурантов этого дела. Представитель регионального управления СК подчеркнул, что на данный момент нет оснований считать, что задержанные по этому делу причастны к теракту в Петербурге 3 апреля.

Ранее Октябрьский суд арестовал на два месяца восьмерых задержанных по делу о вербовке: уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженцев Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова, уроженцев Узбекистана Ферузу Инакова и Шухрата Сатымбаева. По версии следствия, фигуранты дела с ноября 2015 года осуществляли в Санкт-Петербурге вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Кроме того, задержанные стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе за границей.

Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.1 ч. 1 УК РФ ("Склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность").

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека. Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в метро Санкт-Петербурга
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
4
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
Темы дня
Загрузка...
Реклама