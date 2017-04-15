Ростовские пограничники открыли огонь по контрабандисту на границе с Украиной

Гонщик "Мерседеса" Боттас впервые выиграл квалификацию на Гран-при Бахрейна, Квят - 11-йСпорт 15 апреля, 19:17
"Пусть проверяют": команды РФПЛ начнут тестировать на допинг вне соревнованийСпорт 15 апреля, 19:11
"Реал" одержал волевую победу над "Спортингом" в чемпионате Испании по футболуСпорт 15 апреля, 19:09
Юношеская сборная России по хоккею проиграла команде США в матче ЧМСпорт 15 апреля, 19:04
"Эвертон" вышел на пятое место в чемпионате Англии, обойдя "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал"Спорт 15 апреля, 19:03
В Гааге прошла акция в поддержку действий России по урегулированию конфликта в СирииМеждународная панорама 15 апреля, 18:59
"Крылья Советов" обыграли "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 апреля, 18:53
"Лейпциг" разгромил "Фрайбург" в матче чемпионата Германии по футболуСпорт 15 апреля, 18:35
"Ювентус" обыграл "Пескару" и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболуСпорт 15 апреля, 18:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Пограничники открыли огонь по контрабандисту, который пытался окольными путями провезти из Украины в Ростовскую область около 7 тыс. пачек сигарет. Мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.
Инцидент произошел в субботу около полудня в Красносулинском районе Ростовской области. Пограничники заметили, что со стороны Украины в России вне пункта пропуска проехал внедорожник "Нива" без государственных номеров. На требования пограничников остановиться водитель не реагировал.
"Водитель предпринял попытку скрыться вглубь территории России, опасно маневрируя и тем самым создавая угрозу жизни и здоровью граждан и состава наряда. С целью предотвращения опасных маневров транспортного средства и задержания нарушителя пограничники были вынуждены применить оружие. Нарушитель получил касательное ранение левой ноги и руки и был задержан", - сказал собеседник агентства.
Задержанным оказался житель России, перевозивший партию из 7 тыс. пачек сигарет. Пограничным нарядом ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был направлен в городскую больницу. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.