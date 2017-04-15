Ростовские пограничники открыли огонь по контрабандисту на границе с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Пограничники открыли огонь по контрабандисту, который пытался окольными путями провезти из Украины в Ростовскую область около 7 тыс. пачек сигарет. Мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу около полудня в Красносулинском районе Ростовской области. Пограничники заметили, что со стороны Украины в России вне пункта пропуска проехал внедорожник "Нива" без государственных номеров. На требования пограничников остановиться водитель не реагировал.

"Водитель предпринял попытку скрыться вглубь территории России, опасно маневрируя и тем самым создавая угрозу жизни и здоровью граждан и состава наряда. С целью предотвращения опасных маневров транспортного средства и задержания нарушителя пограничники были вынуждены применить оружие. Нарушитель получил касательное ранение левой ноги и руки и был задержан", - сказал собеседник агентства.

Задержанным оказался житель России, перевозивший партию из 7 тыс. пачек сигарет. Пограничным нарядом ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был направлен в городскую больницу. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.