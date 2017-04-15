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Число пострадавших при столкновении поездов в Вене возросло до семи человек

Происшествия
15 апреля, 18:38 дата обновления: 15 апреля, 19:22 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Ранее сообщалось о троих пострадавших
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ВЕНА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Семь человек получили ранения при столкновении двух поездов на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг. Об этом сообщили в полиции Вены.

Столкнулись пригородная электричка и междугородный поезд "Рейлджет", несколько вагонов перевернулись. Вокзал "Вена - Майдлинг" временно закрыт. Были спасены 30 человек, семеро из них получили ранения", - говорится в сообщении полиции.

По информации правоохранительных органов, жертв в результате столкновения нет. В операции по спасению пассажиров участвуют полсотни пожарных, задействован вертолет. Прилегающие к вокзалу улицы и дороги перекрыты.

Ранее Австрийское агентство печати сообщало о троих пострадавших.

Железнодорожное движение через вокзал "Вена - Майдлинг", который является одним из важнейших транспортных узлов австрийской столицы, приостановлено. Поврежден контактный провод. Причины аварии выясняются.

"Администрация железных дорог организует штаб для расследования происшествия", - сообщил представитель Австрийских железных дорог Роман Хаслингер.

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