Число пострадавших при столкновении поездов в Вене возросло до семи человек

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ВЕНА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Семь человек получили ранения при столкновении двух поездов на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг. Об этом сообщили в полиции Вены.
Столкнулись пригородная электричка и междугородный поезд "Рейлджет", несколько вагонов перевернулись. Вокзал "Вена - Майдлинг" временно закрыт. Были спасены 30 человек, семеро из них получили ранения", - говорится в сообщении полиции.
По информации правоохранительных органов, жертв в результате столкновения нет. В операции по спасению пассажиров участвуют полсотни пожарных, задействован вертолет. Прилегающие к вокзалу улицы и дороги перекрыты.
Ранее Австрийское агентство печати сообщало о троих пострадавших.
Железнодорожное движение через вокзал "Вена - Майдлинг", который является одним из важнейших транспортных узлов австрийской столицы, приостановлено. Поврежден контактный провод. Причины аварии выясняются.
"Администрация железных дорог организует штаб для расследования происшествия", - сообщил представитель Австрийских железных дорог Роман Хаслингер.