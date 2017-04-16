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В США произошла стрельба у церкви

Происшествия
16 апреля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Среди пострадавших был маленький ребенок в возрасте до одного года и трое подростков
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Не менее четырех человек пострадали в результате стрельбы, открытой у церкви в американском городе Бирмингеме (штата Алабама). Об этом сообщила  телекомпания ABC.

По ее информации, инцидент произошел в 21:23 по местному времени в субботу (5:23 мск в воскресенье). Среди пострадавших был маленький ребенок в возрасте до одного года и трое подростков. Все они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Телеканал отмечает, что на месте происшествия находились 900 человек.

Сообщается, что полиция задержала пять человек для проведения допроса. Обстоятельства и причина стрельбы на настоящий момент неизвестны.

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