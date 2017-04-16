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В Орловской области начата проверка по жалобе на отказ в лекарстве для больного ребенка

Происшествия
16 апреля, 14:00 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 16, апреля. /ТАСС
Следователи проверят региональную систему здравоохранения на наличие или отсутствие в действиях ее должностных лиц признаков состава преступления
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ОРЕЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи в Орловской области начали проверку после жалоб в СМИ родителей четырехлетней девочки, имеющей редкое генетическое заболевание, на отказ предоставить малолетнему ребенку жизненно необходимое лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

"Проводится доследственная проверка по сообщениям в СМИ о ненадлежащем обеспечении малолетнего ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом", - сказали в пресс- службе ведомства.

Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель регионального управления СК Юлия Дорофеева, проверка начата в том числе и из-за выхода в эфир телепередачи НТВ. В сюжете мама четырехлетней девочки, проживающей в Ливенском районе, пожаловалась на то, что ее ребенка с редким генетическим заболеванием чиновники департамента здравоохранения два месяца не обеспечивают жизненно необходимым лекарственным препаратом "Орфадин", стоимость лечения которым обходится в 12 млн рублей в год.

"Мама рассказала, что дочке два месяца задерживали выдачу дорогого лекарства, чиновники посоветовали обратиться в благотворительные фонды", - сказала Дорофеева.

По ее словам, следователи проверят региональную систему здравоохранения на наличие или отсутствие в действиях ее должностных лиц признаков состава преступления по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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