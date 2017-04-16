Следствие выясняет обстоятельства гибели двух мужчин во время рыбалки в Тверской области

Промоутеры Ковалева ведут переговоры о трансляции в России боя с УордомСпорт 16 апреля, 15:52
Британские врачи модифицируют органы свиньи для пересадки младенцамНаука 16 апреля, 15:50
СМИ: Алонсо ведет переговоры с "Порше" об участии в гонке "24 часа Ле-Мана" в 2018 годуСпорт 16 апреля, 15:47
Еще два города могут попасть в заявку России на проведение Кубка мира по баскетболуСпорт 16 апреля, 15:21
Определились все участники плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 16 апреля, 14:50
"Оренбург" победил "Терек" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 14:26
Газзаев: судья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать игрокам создать футбольный спектакльСпорт 16 апреля, 14:12
Радимов: высказывания Дзюбы о "Спартаке" воспринимаются слишком остроСпорт 16 апреля, 14:06
Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом"Спорт 16 апреля, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин во время рыбалки на реке Молога в Тверской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.
"Предварительно установлено, что 14 апреля мужчины, находясь на реке Молога между деревнями Харламовское Вологодской области и Никулино Весьегонского района Тверской области, занимались ловлей рыбы на лодке. При неосторожном обращении с плавательным средством лодка перевернулась, в результате чего мужчины утонули. 15 апреля их тела были обнаружены", - сказали в ведомстве.
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.