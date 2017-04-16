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Следствие выясняет обстоятельства гибели двух мужчин во время рыбалки в Тверской области

Происшествия
16 апреля, 15:50 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 16, апреля. /ТАСС
Отмечается, что при неосторожном обращении с плавательным средством лодка перевернулась, в результате чего мужчины утонули
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ТВЕРЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин во время рыбалки на реке Молога в Тверской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 14 апреля мужчины, находясь на реке Молога между деревнями Харламовское Вологодской области и Никулино Весьегонского района Тверской области, занимались ловлей рыбы на лодке. При неосторожном обращении с плавательным средством лодка перевернулась, в результате чего мужчины утонули. 15 апреля их тела были обнаружены", - сказали в ведомстве.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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