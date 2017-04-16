В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Элитная иномарка въехала в столб на набережной в центре Москвы и загорелась, в результате аварии погиб водитель. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Автомобиль Maserati загорелся после того, как въехал в столб освещения на Ростовской набережной. Водитель иномарки погиб", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном главке МЧС, добавили, что авария произошла в 16:44 около дома 3 на Ростовской набережной. Оперативно прибывшие пожарные потушили загоревшийся автомобиль.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.