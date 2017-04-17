Мужчину ранили из травматического пистолета на западе Москвы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Неизвестный ранил мужчину из травматического пистолета в ходе конфликта на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В 23:20 поступило сообщение о том, что на Крылатской улице около дома 28 между двумя мужчинами произошел конфликт. По предварительной информации, один из них выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета", - сообщили в ГУ МВД.

Полиция принимает все необходимые меры для задержания злоумышленника.