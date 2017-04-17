В центре Москвы горит офисное здание

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. В центре Москвы на улице Ильинка горит офисное здание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В 00:49 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Ильинка, дом 3/8", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, возгорание произошло на 1-м этаже здания в электрощитке. "Что горит и площадь возгорания уточняется", - сообщили в ведомстве.
На месте находятся пожарно-спасательные подразделения, производится тушение пожара с использованием порошковых огнетушителей. Пожарные ждут прибытия специалистов Мосэнерго для отключения электричества.
Спасатели проверяют помещения на наличие внутри людей. Информация о погибших и пострадавших не поступала.