При взрыве гранаты на дискотеке в Колумбии пострадали не менее 36 человек

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БОГОТА, 17 апреля. /ТАСС/. Не менее 36 человек пострадали в воскресенье при взрыве гранаты на дискотеке в департаменте Валье-дель-Каука на юго-западе Колумбии. Об этом сообщили представители властей. По их данным, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.
"Крестьяне, занимающиеся рубкой сахарного тростника, находились на дискотеке, когда взорвалась граната", - цитирует агентство EFE заместителя главы полиции района Альваро Кардосо. По мнению руководства региона, основная версия случившегося - неосторожное обращение с боеприпасом кого-то из тех, кто был в помещении.
Власти предложили вознаграждение в размере $3,5 тыс. за информацию, которая может помочь в расследовании случившегося.