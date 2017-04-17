При взрыве гранаты на дискотеке в Колумбии пострадали не менее 36 человек

БОГОТА, 17 апреля. /ТАСС/. Не менее 36 человек пострадали в воскресенье при взрыве гранаты на дискотеке в департаменте Валье-дель-Каука на юго-западе Колумбии. Об этом сообщили представители властей. По их данным, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Крестьяне, занимающиеся рубкой сахарного тростника, находились на дискотеке, когда взорвалась граната", - цитирует агентство EFE заместителя главы полиции района Альваро Кардосо. По мнению руководства региона, основная версия случившегося - неосторожное обращение с боеприпасом кого-то из тех, кто был в помещении.

Власти предложили вознаграждение в размере $3,5 тыс. за информацию, которая может помочь в расследовании случившегося.