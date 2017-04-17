Пенсионерка на Камчатке перевела "экстрасенсу" 2,7 млн рублей за лечение дочерей

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Престарелая жительница Петропавловска-Камчатского перевела "экстрасенсу" почти 2,7 млн рублей за лечение двух своих дочерей от бесплодия. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по Камчатскому краю Алла Иванова.
"В полицию поступило заявление о том, что в течение почти месяца 69-летняя жительница Петропавловска-Камчатского перевела почти 2,7 млн рублей за услуги по лечению от бесплодия двух своих дочерей. Объявление женщина увидела в бегущей строке по телевизору, она позвонила по указанному в нем номеру телефона, и "специалист" гарантировал ей дистанционное лечение. Установлено, что "экстрасенсом" оказался 38-летний житель Смоленской области. Деньги ему пенсионерка переводила на счет, пока об этом не узнала одна из дочерей женщины", - сообщила Алла Иванова.
Проводится проверка и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Собеседник ТАСС напомнила, что в 2016 году жители Камчатки перевели на счета мошенников около 14 млн рублей. Жертвами аферистов стали почти 400 человек. Самый популярный способ обмана - публикация объявлений о купле-продаже, услугах или трудоустройстве на сайтах "Avito.ru" и "Drom.ru". В числе популярнейших способов отъема денег значатся предложение внести предоплату за какой-либо товар, дать взятку за родственника, попавшего в тюрьму и другие.